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Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi - Son Dakika

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi

05.10.2021 12:44
Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Ersun Yanal, 327 gün görevde olduğu sürede takımının başında 6'sı kupa olmak üzere 46 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da yolların ayrıldığı Teknik Direktör Ersun Yanal, 327 gün görevde olduğu sürede takımının başında 6'sı kupa olmak üzere 46 maça çıktı. Bu maçlarda Yanal, 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam geçen sezon kırmızı beyazlı ekiple 20 Kasım 2020 tarihinde 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sezona 15 Ağustos'ta sahasında Göztepe ile 1-1 kalarak başlayan, 2. haftada deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor, 3. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Ligin 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Antalyaspor, 5. haftada sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olurken, 6. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 7. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, 8. haftada yine sahasındaki karşılaşmada Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Yanal yönetimindeki Antalyaspor, geride kalan 8 haftada, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan topladı ve ligde 13. sırada yer aldı.

Yanal, 20 Kasım 2020'den bu yana çalıştırdığı kırmızı beyazlı takımın başında 40'ı Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 46 maça çıktı.

60 yaşındaki teknik adam, bu mücadelelerin 14'ünde galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor Yanal, yönetiminde çıktığı karşılaşmaların 16'sında rakipleriyle berabere kaldı, 16'sında sahadan mağlup ayrıldı.

Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda ise başarılı bir grafik sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Turdan başlayan kırmızı beyazlılar, rakiplerini eleyerek finale kadar yükseldi. Antalyaspor, finalde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek kupaya uzanamadı.

Öte yandan Antalyaspor'un genç yerli bir teknik direktörle anlaştığı öğrenildi. Kırmızı beyazlıların bu ismi gün içinde açıklaması bekleniyor.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi

Spor Toto Süper Lig, Ersun Yanal, Antalyaspor, 20 Kasım, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın karnesi - Son Dakika
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