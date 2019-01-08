Spor Antalyaspor - Kfc Uerdingen 05: 1-2
1 saat önce
Spor Antalyaspor - KFC Uerdingen 05: 1-2Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya), (DHA) -Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu.
Spor Antalyaspor
- KFC Uerdingen 05: 1-2 Namık Kemal
KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA
) -
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya
'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile yaptığı hazırlık maçında 2- 1 mağlup oldu. Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Otel'de kamp yapan Antalyaspor, ikinci yarının hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Almanya'nın 2'nci Lig takımlarından KFC Uerdingen 05 ile karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekip karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Konuk takım Oğuzhan'ın attığı golle öne geçerken, Antalyaspor Yekta'nın golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın ikinci yarısının son dakikasında gelişen KFC Uerdingen 05 atağında ceza sahasında topa müdahale etmek isteyen Musa Nizam
, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. Bu golle KFC Uerdingen 05, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadeleyi Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk
ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:44 Kaynak: DHA
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