Antalyaspor, Nuri Şahin ilk antrenmanını gerçekleştirdi - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, futbol sorumluluğuna getirilen takım kaptanı Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yerine, futbol sorumlusu olarak 33 yaşındaki Kaptan Nuri Şahin görevlendirildi. Akdeniz ekibinde futbolcular milli maç arasında verilen üç günlük iznin ardından dün akşam Atilla Vehbi Konuk tesislerinde toplandı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetimi, futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin'i takıma açıkladı. Görevinde başarılar dilenen Nuri Şahin, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda tam karar vermeyen Şahin'in yeni görevine bir hayli adapte olduğu gözlemlendi. Elindeki kağıda sık sık not alan Şahin'in, oyuncularla iyi bir ilişkisi olduğu görüldü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarı sahada pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmana milli takımlarda bulanan Kudriashov, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Erkan Eyibil katılmadı. Uzun süren sakatlığının ardından sağlığına kavuşan Harun Alpsoy ise çalışmalara başladı.

(İsa Akar/İHA)