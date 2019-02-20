Son Dakika Haberleri: Spor Antalyaspor Taktik Çalıştı

Spor Antalyaspor Taktik Çalıştı

1 saat önce

Spor Antalyaspor taktik çalıştıTolga YILDIRIM - Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Antalyaspor taktik çalıştı

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise Bülent Korkmaz yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakatlığı nedeniyle tedavi gören Celustka'nın yer almadığı antrenmanda Tarık Çamdal, takımdan ayrı koşu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

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