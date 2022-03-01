Spor araç pilotları test için İskandinav ülkelerini değil, Çıldır'ı seçti - Son Dakika
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Spor araç pilotları test için İskandinav ülkelerini değil, Çıldır'ı seçti

01.03.2022 11:03
Spor araç pilotları test için İskandinav ülkelerini değil, Çıldır'ı seçti

Finlandiya, Norveç gibi İskandinav ülkelerine gidip araçlarını buzda test eden lüks spor araç pilotları, bu yıl otomobillerinin ve lastiklerinin sürüş güvenliği açısından kış performansını Çıldır Gölü üzerinde test etti.

Finlandiya, Norveç gibi İskandinav ülkelerine gidip araçlarını buzda test eden lüks spor araç pilotları, bu yıl otomobillerinin ve lastiklerinin sürüş güvenliği açısından kış performansını Çıldır Gölü üzerinde test etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kış mevsiminde birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kars ile Ardahan sınırında yer alan ve 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bu yıl araçların ve kış lastiklerinin karlı ve buzlu zemindeki performanslarını test eden otomobil firmalarını da ağırladı.

Son olarak bir yarış takımının davetlisi olarak göle gelen lüks otomobil firmasının test pilotları, buz kalınlığı ölçümlerinin yapılması ve önlemlerin alınmasının ardından, gölde oluşturulan zorlu parkurda araçlarını test etti.

Yüzeyindeki buz kalınlığı 50 santimetreye ulaşan ve en derin yeri 42 metreyi bulan gölün 10 metre derinliğindeki kıyı kesimi yakınında yapılan testler, göle gelen ziyaretçilerce de merakla izlendi.

Daha önce bu tür eğitimler için Finlandiya ve Norveç gibi İskandinav ülkelerine giderek eğitim alıp testlere katılan lüks spor araçların pilotları, bu yıl tercihlerini Çıldır Gölü'nden yana kullandı.

Göl üzerinde Bitci Racing takımının şampiyon pilotları eşliğinde eğitim amaçlı sürüş yapıp araçlarının ve otomobillerinin kış lastiklerinin performansını deneyen pilotlar, eğitimin ardından hız denemesi yaptı.

Sürüş eğitmeni ve Bitci Racing Takım Direktörü İbrahim Okyay, AA muhabirine, çok özel bir gün yaşadıklarını belirterek, "Çıldır Gölü'nde 7 yıldır yaptığımız etkinlikler sonunda nihayet Finlandiya ve Norveç'e giden otomobiller ve markalar, Çıldır Gölü'ne gelmeye başladı." dedi.

Pilotlar standart kış lastikleriyle sürüş güvenliği eğitimi aldı

Çıldır Gölü'nün hem doğası hem de yüzeyindeki buzuyla dünyanın en önemli merkezlerinden olduğunu anlatan Okyay, "Biz 7 yıldır ülkemizde buz pistinin en iyisinin olabileceğini iddia etmiştik, bunun için Çıldır Gölü'nün doğal olarak müsait olduğunu anlatmıştık. Pilotlar burada standart kış lastikleriyle öncelikle sürüş güvenliği eğitimi aldı, ardından özel çivili yarış lastiği takılı otomobillerle kendi aralarında zamana karşı yarış yaptı. Günün sonunda eğitim alan pilotlara sertifika ve plaketleri takdim edildi." diye konuştu.

Okyay, spor otomobil pilotlarının hem bölgeyi hem de Çıldır Gölü'nü çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Katılımcılar Kars'ın, Sarıkamış'ın hem doğal hem turistik hem de gastronomi noktalarını gezdi, Çıldır Gölü'nden çok etkilendi. Spor otomobilleriyle gelen katılımcılar 'Bizler neden Finlandiya'ya Norveç'e gidip 2-3 katı ücret ödeyip Türk parasının yurt dışına çıkmasına neden oluyoruz, madem böyle bir yer var neden buraya gelmiyoruz' diyor. Kars'a ilk kez gelen insanlar özellikle bu bölgenin güzelliklerine hayran kalıyor. Biz de bir organizasyon ve eğitim, yarış kurumu olarak bu etkinliğin parçası olduğumuzdan dolayı mutluyuz."

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Kaynak: AA

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