SPOR Arda Turan'ın EN'leri - Son Dakika
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SPOR Arda Turan'ın EN'leri

7 saat önce

SPOR Arda Turan'ın EN'leriMilli futbolcu, Fatih Terim için "baba", Galatasaray için de "Aşk, tutku" ifadelerini kullandıİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken,...

SPOR Arda Turan'ın EN'leri

Milli futbolcu, Fatih Terim için "baba", Galatasaray için de "Aşk, tutku" ifadelerini kullandı

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -

Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA'ya özel açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar EN'lerini açıkladı.

Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN'leri şöyle ifade etti

En sevdiği yemek Annemin taze fasulyesi

En sevdiği şehir Medine

En sevdiği şarkı Yansın İstanbul (Sezen Aksu)

Unutamadığı goller EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.

Unutamadığın anlar Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;

Fatih Terim Baba

Galatasaray Aşk, tutku

Barcelona Hayal

Atletico Madrid Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi?

Metin Oktay Tesisleri Ev

EURO 2008 Başlangıç

UltrAslan Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu

66 numara Çocuğun yola başladığı numara

Simone Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi

Messi Dünya tarihinin en büyük oyuncusu

Burak Yılmaz Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi

Aile Sadakat

Bayrampaşa Her şey

SPOR Arda Turan'ın EN'leri

Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:12 Kaynak: DHA

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