SPOR Arkadaşının vasiyetini yerine getirip, mezarına Trabzonspor bayrağı örttü - Son Dakika

SPOR Arkadaşının vasiyetini yerine getirip, mezarına Trabzonspor bayrağı örttü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)- Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın, vasiyeti üzerine mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü. Arkadaşının vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğu dile getiren Güzeler, "1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş" dedi.

Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü. 22 YIL SONRA VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi

"2000 yılında trafik kazası sonucu kaybettiğim Aziz Çavdar arkadaşım vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölürde Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Babası Kemalettin Çavdar (70), "Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi" diye konuştu.