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Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı - Son Dakika

Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı

01.09.2021 13:33
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları, şölen havasındaki sertifika töreniyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları, şölen havasındaki sertifika töreniyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Belediyespor Kulübü işbirliğiyle 28 Haziranda başlattığı ve 4-16 yaş aralığındaki çocukların, yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, jimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 11 branşta eğitimler aldığı yaz spor okulları coşkulu bir törenle sona erdi. Yaklaşık 8 bin çocuk ve genç ile 'spora engel yok' sloganıyla 93 engelli çocuk ve gencin sporla buluştuğu etkinliklerin sertifika töreni de şenlik havasında geçti. Sporcu gençlerin aileleriyle birlikte doldurduğu Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki faaliyete Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve AK Parti Bursa Yerel Yönetimler Başkanı Ufuk Ay da katıldı.

Adeta görsel bir şölene dönüşen sertifika töreninde sporcular eğitimini aldıkları branşlara özel gösteriler yaptı. Küçük sporcuların gösterileri, Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla izlendi. Törene katılan sporcu ve ailelerine seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da göreve geldikleri ilk günden itibaren sporun tabana yayılması ve her çocuğun en az bir spor dalı veya sanat dalı ile uğraşması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Spora yaptıkları yatırımlar sayesinde erkekler voleybol takının Efeler Ligi'nde oynadığını, kadın basketbol takımının da 28 maçın 27'sini kazanarak yıllar sonra süper lige çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, "En büyük hedeflerimizden biri de şehrimize olimpiyat madalyası getirmekti. Hatice Kübra kızımızla onu da başardık. Ancak onun bana altın sözü vardı. Talihsizlik sonucu bronz madalya aldı. Ancak altın istediğimiz devam ediyor inşallah 2024 Paris olimpiyatlarında inşallah bize altın madalyayı getirecek. Çocuklarımızın sporla sanatla yetişmesiyle şehrimiz daha huzurlu ve güvenli olur, şehrin insanları daha güler yüzlü olur. O nedenle tüm ailelerden tek isteğim çocuklarını en az bir sporla veya bir sanat dalıyla buluşturmaları" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa'da bir kuşağın sadece havuzlu parkta yüzme öğrendiğini ancak bugün Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile şehrin her köşesinde yüzme havuzları ve spor tesisleri bulunmasının şehir adına büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ise Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bundan 41 yıl önce 5 branşla kurulan Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 2021 yılında 22 branşıyla ve binlerce sporcusuyla vatandaşları, gençleri ve çocukları sağlıklı fertler olması için sporla buluşturduklarını kaydetti.

Geceyi şarkılarıyla renklendiren Oğuzhan Koç ise konser öncesi sahneye çıkarak, Bursa'ya olimpiyat madalyası kazandıran Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti. Başkan Aktaş ve Oğuzhan Koç, Hatice Kübra'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Spor okullarına katılan sporculara sertifikalarının verilmesinin ardından Oğuzhan Koç konseriyle tören sona erdi. - BURSA

Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı
Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı

Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi, Yüzme, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor artık Bursa'da bir hayat tarzı - Son Dakika Spor


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