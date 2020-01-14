Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız - Son Dakika

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Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız
6 saat önce
SPOR Arturo Mina Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
SPOR Arturo Mina Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız
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