Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız - Son Dakika

SPOR Arturo Mina Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız

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Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum

Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler