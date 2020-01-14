Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız - Son Dakika

Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız

6 saat önce

SPOR Arturo Mina Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız.

SPOR Arturo Mina Sergen Yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız

Spor arturo mina sergen yalçın ile birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız

Sergen Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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