Spor AŞ'den "Kışıma güneş ol projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor AŞ'den 'Kışıma güneş ol projesi' - Son Dakika

Spor AŞ'den "Kışıma güneş ol projesi"

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, "Kışıma güneş ol" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Spor AŞ'den

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, "Kışıma güneş ol" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ 7'den 70'e herkese spor yapma imkanı tanımakla kalmıyor, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor.

"Kışıma güneş ol" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlatan Spor AŞ, projeyle kışlık giyecek ihtiyacı olan çocuklara yardım edecek.

Kampanya kapsamında imkanı olanların aldıkları veya evlerdeki giyilmeyen mont ya da bot gibi kıyafetler, Spor AŞ tesislerine teslim edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kampanyaya destek veren Kayserililere teşekkür etti.

Proje kapsamında 15 Aralık'ta Talas'ta yamaç paraşüt iniş alanında yapılacak olan "Kışıma güneş ol" farkındalık yürüyüşüne Kayserilileri davet eden Büyükkılıç, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihtiyacı olan yavrularımızın listelerini aldık. Kampanyayla kıyafetleri alacak hayır sahiplerimizle öğrencilerimizi buluşturmuş oluyoruz. Bu anlamlı çalışmadan dolayı emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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