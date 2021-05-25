Spor AŞ yüzmede madalyaları topladı

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı SEM ve Milli Takım baraj geçme müsabakaları Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapıldı. Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yarışmalarda 10 madalya elde etti.

Kayseri Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan yarışmalarda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden 6 sporcu farklı kategorilerde 10 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve Antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. Madalya alan sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle:

Ali Sarıaslan

100 metre kurbağalama stilde 3.

Cansu Uçan

200 kurbağalama stilde 1.

100 metre kurbağalama stilde 2.

Cemre Ateş

50 metre sırtüstü stilde 2.

Ceren Ateş

50 metre sırtüstü stilde 1.

50 metre kelebek stilde 2.

Mehmet Dağhan Çaylan

100 metre sırtüstü stilde 2.

100 metre serbest stilde 3.

200 metre serbest stilde 3.

Yiğit Çakır

200 metre sırtüstü stilde 3. - KAYSERİ