SPOR ASKF Başkanı Soykarcı, 'Tokat' olayı ile ilgili konuştu

Kayseri'de 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu takımıyla oynanan amatör maçın devresinde Meysu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Teknik Direktörü Halit Kurt'un futbolcuları tokatladığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından duruma tepki gösteren Kayseri Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, basın toplantısı düzenledi. Gençlere en güzel hizmetleri kazandırabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Soykarcı, Bizler çalışmalar yaparken, malum soyunma odasında sporcuların tokatlanması ve hakarete uğraması olayıyla bu sabah uyandık. Bu durum karşısında ise çok üzüldük. Özellikle Kayseri şehrimizin ve amatör spor kulüplerimizin böyle bir olayla anılması bizleri son derece üzmüştür. Baştan peşinen söylüyorum, biz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak şiddetle kınıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Kayseri gençliğine en güzel şekilde hizmet etmek için gerekli çalışmaları yapmaktayız dedi.

BU OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Başkan Soykarcı, konuyu gerekli yerlere intikal ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti Olay 3 yıl önce 2016-2017 futbol sezonu 1'inci Amatör Küme U19 maçında meydana gelmiştir. İlk yarı takımı mağlup olduğu için kişi, böyle bir hakarette bulunmuş. Sosyal medya o kadar güçlü ki bir yerden patlamış. Hiçbir şey artık gizli kalmıyor. Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'ne konuyu intikal ettirmek için gerekli çalışmaları yaptık. Bu olayın da ceza alması için sürecin takipçisi olacağız. Bizler çocuklarımızın üstlerine titrerken, hiç kimsenin böyle bir harekette bulunmasını tasnif etmiyoruz. Biz bu konuyu şiddetle kınıyoruz. Böyle olayların olmaması için bütün kulüplerimizle toplantı yapıp, konuyu değerlendireceğiz.