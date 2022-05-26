"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Edirne'ye ulaştı - Son Dakika
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"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Edirne'ye ulaştı

26.05.2022 09:19

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Edirne'ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında gönderilen tır, Edirne'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır için Edirne'de tören yapıldı.

Tır, motosiklet ve bisikletliler eşliğinde Şükrüpaşa Atletizm Sahası'na geldi. Burada öğrenciler tırı Türk bayraklarıyla coşkuyla karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, törende, proje kapsamında ülke genelinde 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 spor malzemesi dağıtılacağını söyledi.

Engellin vatandaşların hayata aktif olarak katılmasında sporun önemli rolü olduğunu belirten Ak, "Projenin amacı eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etmek, engelli bireylerin sorunlarını çözmek, ailelerin sıkıntılarını hafifletmek ve engelli kardeşlerimizi de bu ülkenin eşit vatandaşı olduğunu hissettirmektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tören, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Spor malzemeleri Edirne'de ise 4 özel eğitim okulunda öğrencilere dağıtılacak.

Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Edirne'ye ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Edirne'ye ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Edirne'ye ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Edirne'ye ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Edirne'ye ulaştı

YORUMLAR
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'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı, Tekirdağ'a ulaştı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı, Tekirdağ'a ulaştı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Malatya'da 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Malatya'da
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Edirne'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Edirne'ye ulaştı - Son Dakika
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