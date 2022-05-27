"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Kırşehir'e ulaştı - Son Dakika
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"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Kırşehir'e ulaştı

27.05.2022 22:31

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında gönderilen tır, Kırşehir'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" kapsamında gönderilen tır, Kırşehir'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır, Cacabey Meydanı'na park etti.

Öğrenciler tırı, Türk bayraklarıyla karşıladı. Meydanda düzenlenen törende halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından özel eğitim alan öğrenciler, düzenlenen parkurda spor gösterisi sundu.

Vali Hüdayar Mete Buhara, törende yaptığı konuşmada, tırdaki spor malzemeleri ve ekipmanların engellilere yönelik eğitim verilen 3 okulda dağıtılacağını söyledi.

Buhara şöyle konuştu:

"Hayatta zorluklar ve engeller olabilir ama zihinlerimizdeki engeli kaldırdığımızda, inandığımızda, kendimize güvendiğimizde hiçbir engelin olmadığını, yapacaklarımıza mani olmadığını, bazı şeyleri değil, çok şeyi hep birlikte başarabileceğimizi zaman içerisinde gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimizin desteğiyle son zamanlarda özellikle engelli branşlarında sporun farklı dallarında uluslararası başarılar elde etmiş durumdayız. Bunların süreceğine, gençlerimizin sporla olan ilişkilerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü spor hem zihnin hem bedenin gıdasıdır."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin de dağıtılacak spor malzemelerinin özel gereksinimli bireylerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sunacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından meydanda bulunan engelli öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Kırşehir'e ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Kırşehir'e ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Kırşehir'e ulaştı
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Kırşehir'e ulaştı

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'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kırşehir'e ulaştı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kırşehir'e ulaştı
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırşehir, Engelli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Kırşehir'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Kırşehir'e ulaştı - Son Dakika
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