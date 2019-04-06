Son Dakika Haberleri: Spor Aski Spor Kulübü Başkanı Genç Güreşçilerimizin Tamamının Kota Alacağını Düşünüyorum

Spor Aski Spor Kulübü Başkanı Genç Güreşçilerimizin Tamamının Kota Alacağını Düşünüyorum

35 dakika önce

Spor (ÖZEL) ASKİ Spor Kulübü Başkanı Genç Güreşçilerimizin tamamının kota alacağını düşünüyorumŞampiyonayı ülke olarak değerlendiriyorumNesrin AYDIN- Harun ÖZALP ANKARA, (DHA)Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest...

Spor (ÖZEL) ASKİ Spor Kulübü Başkanı Genç Güreşçilerimizin tamamının kota alacağını düşünüyorum

Şampiyonayı ülke olarak değerlendiriyorum

Nesrin AYDIN- Harun ÖZALP ANKARA, (DHA)

Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest ve grekoromen stilde 20 güreşçiden oluşan milli takım temsil edecek. Temsil edecek güreş kadrosunun yarısını ASKİ Spor Kulübü sporcuları oluşturuyor.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, sporculardan şampiyonluk beklediklerini belirterek, Güreşçilerimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Cuma günü yola çıkacaklar, pazartesi günü şampiyona başlıyor. ASKİ Spor Kulübü olarak, erkekler 20 sıkletin biz 10 sıkletini karşılıyoruz. Bu Türkiye'de çok büyük bir başarı. 6 sporcumuz serbest stilde, 4 sporcumuz grekoromen stilde bu Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Hem ASKİ Spor hem de milli takım kaptanımız Taha Akgül'ün önderliğinde. Ondan da burada bir şampiyonluk bekliyoruz. 9 sporcumuz daha var serbest takımda inşallah hepsi bu ülke adına bizleri mutlu edecektir. Orada madalya kazanıp İstiklal Marşımızı okutacaklardır. Bizde burada bu mutluluğu tadacağız ifadelerini kullandı.

TÜM GÜREŞ TAKIMIMIZIN KOTA ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Genç, güreş milli takımının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu

2020 Olimpiyatları'na gitmeleri için de Dünya Şampiyonası'nda derece yapacaklar, orada bir kota almaları gerekiyor. Ben giden sporcularımızın kota alacaklarını düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tüm sporcularımızın kota alıp, olimpiyatlarda bizi temsil edeceklerini umuyorum. Gitmemeleri için ekstra bir şey olması lazım. Hani bir sakatlıktır veya başka bir şeydir. Ama inşallah olmayacak bu çocuklarda bunun üstesinden gelecekler. Olimpiyatlarda en büyük umutlarımız yine güreşçilerimiz bizim İnşallah kotalarını alıp ülkelerini en iyi şekilde temsil edeceklerdir. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda Süleyman Atlı, dünya 3'üncüsü oldu ve çok güzel maçlar yaptı. Burada da çok güzel hazırlandı bir ameliyat süreci geçirdi. Tam kamplara başlamadan önce o dönemi iyi denk getirdik ve ondan sonraki bu kamp dönemine yetiştirdik. Kendisi şu anda Avrupa Şampiyonası'na hazır. Ben herkesten bekliyorum ama Süleyman Atlı, şampiyonada göğsüne yine bir altın madalya takacaktır. Selahattin Sallayan o da keza. İşte Yakup Gör var sıklet değiştirdi. 70 ti 74'e çıktı. Burada da ilk bu kiloda şampiyonasına gidiyor. İnşallah Orada başarılı olacaktır. O da hak etti gitmeyi tabi diğer sporcularımız da var ama şampiyonayı ben ASKİ Spor olarak değerlendirmiyorum. Şampiyonayı ülke olarak değerlendiriyorum. Burada çok madalya alarak ülkeyi sevince boğmalarını bekliyorum. Bunu gözlemledim çünkü burada arkadaşlarla birebir hem antrenmanlarında hem kamplarında takip ederekten bunu gördüm. Moralleri ve motivasyonları hepsi yerinde. Dün takım kaptanı Taha Akgül'le de bir aradaydım. Ona da sordum nasılsın iyi misin, takım çalışmaları nasıl diye. O da çok şükür buradan bir altın madalya ile döneriz dedi. Böyle bir görüşmemiz oldu. Dediğim gibi yarışmada bizi temsil edecek tüm sporculara başarılar diliyorum İnşallah alınlarının akı ile kürsü yaparak dönerler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:07 Kaynak: DHA

Genç, ASKİ Spor Kulübü, ASKİ, Güncel
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