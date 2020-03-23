Son Dakika › Güncel › SPOR At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor - Son Dakika
SPOR At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor
6 saat önce
SPOR At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor (3)
SPOR At yarışlarına ev sahipliği yapan hipodromlarda günlük hayat devam ediyor (3)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor