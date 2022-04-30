SPOR Atakaş Hatayspor- Altay maçının ardından - Son Dakika

Samim SELÇUK HATAY, (DHA) -

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Altay'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ERDOĞAN, TRABZONSPOR'U TEBRİK ETTİ

Maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor'u tebrik eden Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Trabzonspor takımını, camiasını, hocasını, ekibini ve futbolcularını kutluyorum. Haklı bir şampiyonluk elde ettiler' dedi.

'MAÇIN BÖYLE SONUÇLANMASINI İSTEMİYORDUK, BEKLEMİYORDUK'

Alınan mağlubiyetin üzücü olduğu değerlendirmesinde bulunan Ömer Erdoğan şu ifadelere yer verdi 'Maçın böyle sonuçlanmasını istemiyorduk, beklemiyorduk. Evet, karşımızda bugün direnen, belki matematiksel olarak çok zor da olsa bir küçük umudu olduğunu biliyorduk ama olmasa bile bugün Malatyaspor'un maçını da izleyince direnen, oynamaya çalışan bir rakip görüyorsunuz. Maça açıkçası çok iyi başlamadık. Özellikle rakibin 5-4-1 şeklinde bizi karşılaması, birinci bölgede iyi savunma yapması, bizim orda daha çok fazla topa sahip olup, çabuk yön değiştirip, daha fazla pas aralarında buluşup, bireysel yetenekli oyuncularımızın işte daha çok sorumluluk alıp, o şekilde hücum yapmaya çalışmayı denememiz gerekiyordu. Tam tersi çok yüksek toplarla açıkçası Altay'ın tam istediği şekilde oynadık. Belki rakibimize fazla pozisyon vermedik ama Kappel'in orda bir anlık defansta işte top kaybı sonrası yanlış pozisyon alması 1-0 geriye düşmemiz bizim işimizi daha da zorlaştırdı. Çünkü zaten çok kalabalık bir şekilde savunma yapan bir takım, daha da istekli arzulu bir savunma yapmasına açıkçası neden oldu. İkinci yarı hem oyuncu değişiklikleri, hem bazı taktiksel değişikliklerle biraz daha açıkçası hücum anlamında daha etkili olduk. Pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Ama tabi ki açıkçası üzücü bir sonuç. Çünkü oyuncularıma da söylediğim şey maçtan önce son 4 maçta alabileceğimiz en fazla puanı alıp en iyi yerde bitirebilmeyi hedefliyorduk. Bu da bizim için 6 olur, 7 olur, 8 olur ama daha altlarda olmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü sezonun tümünü değerlendirdiğimiz zaman iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Bazı sezon içerisindeki dalgalanma sonucu üst gruptan biraz aşağıya kaydık. Ama her hafta bir fırsat vardı. O fırsatları maalesef değerlendiremedik. Artık bu sezonu en iyi şekilde bitirip hem bu sezonu en iyi şekilde değerlendirirken bitirmeye çalışırken, aynı zamanda önümüzdeki sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Altay takımını da kutluyorum.

'SADECE GALİBİYET BİZİ KURTARIYORDU, ONU DA ALDIK'

Ligde kalma ümitlerini sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyleyen Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 'Burada artık kaybedeceğimiz 1 puanla bu sezonu kapatmış olacaktık. Sadece galibiyet bizi kurtarıyordu, onu da aldık. Özellikle futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce bütün hafta boyunca hazırlandık. Hatayspor'un artıları eksileri onları kullanmamız lazımdı bu maçta. Çok da iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadılar. Erken gol bulmamız bizi biraz da morallendirdi. Hatayspor'un özellikle yüksek toplarda, kanat ortalarında çok etkili oyuncuları vardı. O yüzden bugün 5'li bir sistemle oynadık. Son dakikalarda biraz özellikle son 20-25 dakika biraz daha fazla geri çekilmek zorunda kaldık. Onun da sebebi buraya baya bir eksik kadroyla gelmiştik. Genç oyuncularımızdan kurulu. Yedek kulübesinden çok fazla destek alamadık. Onun da etkisiyle son 15-20 dakikada Hatayspor'un baskısı oldu. Gol de yiyebilirdik ama futbolcular çok iyi mücadele etti. Sonunda 3 puanla ayrıldık. Artık tek beklentimiz, yarın Rizespor'un Göztepe'yi yenmesi ve bizim çok az da olsa şansımızın bir hafta sonraya devam etmesi' dedi. (DHA)