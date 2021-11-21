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SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

21.11.2021 10:41

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanİzzet NAZLI 'Samim SELÇUK / HATAY (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI 'Samim SELÇUK/ HATAY (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfonos Groenendijk, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ÖMER ERDOĞAN: OYUNUNU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA ÇALIŞAN HATAYSPOR VARDI

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: 'Maçı iki devre halinde değerlendirmemiz lazım. İlk yarı rakibe çok net pozisyon verdik. Özellikle kendi ayağımızda topu rakibe verip basit bir şekilde rakibe kontra atak fırsatı verdik. Analizler de oyuncularımla paylaşmama rağmen maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Munir'e teşekkür etmek istiyorum, maçın 1-1 kalmasında ve daha farklı geri düşmemize yardımcı oldu kurtarışlarıyla. İkinci yarı daha derli hem savuna kısmını daha doğru yapan hem de hücumda geçiş oyununu başarılı bir şekilde uygulamaya çalışan Hatayspor vardı. İlk yarı bize yakışmayan bir futbol her bölümde ve her mevki de sıkıntı yaşadık. Çok fazla pozisyon üretmedik, çok basit hatalar yaptık. Oyuncularım çok güzel reaksiyon gösterdi ikinci yarı bildiğimiz istediğimiz oyuna döndük.'

ALFONOS GROENENDIJK: HEDEFİMİZ 3 PUANDI, BUNU MAALESEF BUGÜN GERÇEKLEŞTİREMEDİK

Yakaladıkları pozisyonları çok cömertçe harcadıklarını dile getiren Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfonos Groenendijk, 'Çok iyi bir ilk yarı oynadık diyebilirim. Antalyaspor olarak oyuna hükmettik. Topa sahip olan taraf bizdik. Oyunu domine ettik diyebilirim. Çok fazla şans yakaladık öne geçmek için. Bunları çok cömertçe harcadık. Bu maçın tarifini verecek olursak futbolun acımasız tarafı diyebiliriz bizim açımızdan. Bu golleri atmazsanız maalesef bu duruma düşebiliyorsunuz. Bugün eksik olan taraf bizim için sadece gol atmaktı. Bunu yapamayınca rakibi biz oyunda tutmuş olduk. Bir kez daha bunu biz yaptık. Biz buraya puanlar için geldik. Tabii ki iyi taraflara bakıyoruz. Nasıl oynadığımıza neler yaptığımıza bakıyoruz. Ancak asıl hedefimiz 3 puandı. Bunu maalesef bugün gerçekleştiremedik. Şimdi kafamızı kaldırıp Alanya maçına hazırlanma zamanı. Çok güzel evimizde bir Akdeniz derbisi oynayacağız. Ona çok iyi hazırlanmak için hafta içi ne gerekiyorsa yapacağız. Bugüne gelecek olursak kaybetmeyi hak etmedik diyebilirim. Penaltı konusuna hiç girmeyeceğim, çünkü hakemin kararı. Maçı o noktaya biz getirmemeliydik. Yine kendimize bakmalıyız ve hataları kendimizde aramalıyız diyorum' ifadelerine yer verdi.

SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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