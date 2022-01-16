Üye Girişi
SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

16.01.2022 23:29

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'yı 4-2 mağlup etti.

Samim Selçuk/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Bizim için önemli bir galibiyetti. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar sonrası bugünkü maçı, bizim için çıkış maçı olarak görüyorduk. Hafta içi iyi çalıştık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da gerçekten çok açık oynadı. Maçın tümünü değerlendirecek olursam, daha çok pozisyona giren, sahada daha çok istekli ve arzulu olan, kazanma arzusu daha yüksek olan bir Hatayspor olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım geriye düşmesine rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadı. Kerem'in güzel frikik golüyle 2-1 soyunma odasına girdik ama ben, oyuncularla yaptığım konuşmada bu maçı çevirecek oyunu ilk yarı zaten oynadığımızı, inançlı şekilde bu oyunu devam ettirmemiz gerektiğini belirttim. Oyuncularım da zaten ikinci yarı ilk dakikadan itibaren yine maçı ne kadar istediğini sahada oynadığı ve yaptıkları mücadeleyle zaten gösterdi. Çok pozisyona girdik. Değerlendiremedik. İlk yarı 4-4-2 şeklinde rakibi karşılamaya çalışırken, ikinci yarı 3-4-3 şeklinde rakibi karşıladık. Orada da oyuncularım çok gayretliydi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir atmosfer vardı' ifadelerine yer verdi.

DOMENEC TORRENT: 4 GOL YEMEK TABİ CAN SIKIYOR

Mağlubiyetten ders çıkarıp daha iyi çalışmaları gerektiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, '4 gol yemek tabi can sıkıyor. Tabi ki de oyuncularımızla daha iyi ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız aslında iyi oyuncular, kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular. Bazı önemli sakatlıklarımız var takımda. Bunlar tabi bahane değiller. Ne varsa elimizde onunla oynamamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci yarıdaysa hücumda pozisyon bulamadık özellikle. Bu tam bir ders oldu bizim için. Birinci yarıdaki gibi oynayabilmeye odaklanmamız gerekiyor. Transfer periyodu olacak. Ben kendi başıma karar veren bir teknik direktör değilim. Kulüple birlikte çalışacağız, ben kulübün bir çalışanıyım burada. Kulüple birlikte kararlar alacağım transferle ilgili' dedi.

'FATİH TERİM, TÜRKİYE'DE BİR EFSANE'

Gazetecilerin Fatih Terim sorusunu da yanıtlayan Torrent, 'Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdırlar. Burada, kendimi Fatih Terim'le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, Galatasaray ile başarılı bir süreç elde etmek istiyorum. Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var' şeklinde konuştu.

SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika


Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz         
22:57
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum         
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var         
22:54
Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
22:07
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu         
20:34
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40

Son Dakika Haberleri
22:57 Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 23:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement