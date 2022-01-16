SPOR Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Samim Selçuk/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Bizim için önemli bir galibiyetti. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar sonrası bugünkü maçı, bizim için çıkış maçı olarak görüyorduk. Hafta içi iyi çalıştık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da gerçekten çok açık oynadı. Maçın tümünü değerlendirecek olursam, daha çok pozisyona giren, sahada daha çok istekli ve arzulu olan, kazanma arzusu daha yüksek olan bir Hatayspor olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım geriye düşmesine rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadı. Kerem'in güzel frikik golüyle 2-1 soyunma odasına girdik ama ben, oyuncularla yaptığım konuşmada bu maçı çevirecek oyunu ilk yarı zaten oynadığımızı, inançlı şekilde bu oyunu devam ettirmemiz gerektiğini belirttim. Oyuncularım da zaten ikinci yarı ilk dakikadan itibaren yine maçı ne kadar istediğini sahada oynadığı ve yaptıkları mücadeleyle zaten gösterdi. Çok pozisyona girdik. Değerlendiremedik. İlk yarı 4-4-2 şeklinde rakibi karşılamaya çalışırken, ikinci yarı 3-4-3 şeklinde rakibi karşıladık. Orada da oyuncularım çok gayretliydi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir atmosfer vardı' ifadelerine yer verdi.

DOMENEC TORRENT: 4 GOL YEMEK TABİ CAN SIKIYOR

Mağlubiyetten ders çıkarıp daha iyi çalışmaları gerektiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, '4 gol yemek tabi can sıkıyor. Tabi ki de oyuncularımızla daha iyi ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımız aslında iyi oyuncular, kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular. Bazı önemli sakatlıklarımız var takımda. Bunlar tabi bahane değiller. Ne varsa elimizde onunla oynamamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İkinci yarıdaysa hücumda pozisyon bulamadık özellikle. Bu tam bir ders oldu bizim için. Birinci yarıdaki gibi oynayabilmeye odaklanmamız gerekiyor. Transfer periyodu olacak. Ben kendi başıma karar veren bir teknik direktör değilim. Kulüple birlikte çalışacağız, ben kulübün bir çalışanıyım burada. Kulüple birlikte kararlar alacağım transferle ilgili' dedi.

'FATİH TERİM, TÜRKİYE'DE BİR EFSANE'

Gazetecilerin Fatih Terim sorusunu da yanıtlayan Torrent, 'Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdırlar. Burada, kendimi Fatih Terim'le karşılaştırma gibi bir durumda bulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, Galatasaray ile başarılı bir süreç elde etmek istiyorum. Antrenörler olarak kendi kendimize baskı yapıyoruz çünkü kazanma isteğimiz var. Bizim önümüzde çalışmamız gereken çok şey var' şeklinde konuştu.