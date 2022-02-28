SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

28.02.2022 12:12

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanİzzet NAZLI - Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI - Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'İlk yarı istediğimiz şekilde bütün oyunu oynayıp 3-0'ı bulduktan sonra soyunma odasında oyuncularımı uyardım. Buna rağmen ikinci yarı oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele beni üzdü. Neredeyse maçı 3-0'dan farklı bir yere götürüyorduk. Burada futbolun, ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle giren arkadaşlarımız, katkı sağlayıp maçı kazanmamıza yardımcı oldu. Önemli bir galibiyetti" diye konuştu.

"ONLAR ADINA DA ÇOK MUTLU OLDUM?

Genç oyuncuları takıma kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, 'Bugün ilk defa Eren'i sahaya sürdük. Eren de yaklaşık bir yıldır bizimle beraber çalışıyor. Sürekli kendini geliştiren, çok düzgün karakterli, çalışkan bir kardeşimiz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok fazla süre verebiliriz. Onun gibi altyapıdan oyuncuları da buraya kazandırıp, kendi memleketinin takımında, taraftarların önünde mücadele etme fırsatları olur' dedi.

GÜLERCE: SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Maça iyi hazırlandıklarını fakat mağlup olduklarını belirten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce ise 'İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bireysel hatalarla 3-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda sistem ve oyuncu değişiklikleriyle oyuna biraz ortak olduk. Skoru 3-2'ye getirdiğimiz zaman beraberliği yakalayacağımız pozisyonları da ürettik. Ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz. Matematiksel olarak devam eden her şeyde sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

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Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Alaattin Gülerce Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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