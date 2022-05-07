SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

07.05.2022 12:34

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Öncelikle haklı bir beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı. İlk yarı biraz daha fazla topun Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. Ama o bölümlerde bile kontra atakla ve rakibin savunmadan çıkışlarında kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. İkinci yarı kendimiz savunmadan çıkarken bir tane merkeze atılan bir top sonucu Djaniny'nin bir golüyle geriye düştük. Sonra bazı oyuncu değişikliği ve saha içinde bazı diziliş değişikliğiyle baskı kurmaya çalıştık ve bunda başarılı olduk. Sırf son paslarda biraz daha etkili olabilseydik, daha iyi paslarla daha iyi ortalarla özellikle 40 tane orta yapmışız, bunun sadece 10 tanesi olumlu. Bu konuyla ilgili biraz daha belki etkili olsaydık, daha önce belki beraberliği yakalar, galibiyeti arayan taraf da olurduk ama iki takım oyuncularının da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Keyifli bir maç izledik. İki tarafa giden gelen bir oyun vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum' dedi.

"RUBEN DİSİPLİN KONULARINDA HADDİNİ AŞTI"

Ruben'in kadro dışı kalmasıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, 'Ruben 2 senedir bizimle beraberdi. Geçen sene özellikle bizim ligi çok başarılı bitirmemizde gerçekten pay sahibiydi. Bu sezon da ilk yarı özellikle oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Bugüne kadar sağ olsun bize katkı sağladı ama maalesef benim hiç bu konularda taviz vermediğim disiplin konularında haddini aştı. Bir değil birkaç kez bunu affetmeme rağmen devam ettirdi. Artık benim de mecbur bir karar vermem gerekiyordu. Zaten biliyorsunuz sözleşmesi bitiyordu. Önümüzdeki sezon da devam etmemek için öyle bir karar aldık. Ama kendisi bugüne kadar bize kulübe verdiği emekler için kendisine teşekkür ederim' diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİKTEN SONRAKİ MAÇLAR ZORDUR'

Oyunun başında doğru işler yaptıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakalar her zaman zordur. Bir yandan da ligi hem tamamlayacağız, hem kazanmak isteyeceğiz, hem oyun kazanmak isteyeceğiz, hem oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Oyunun başı, başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu sahanın içinde. Biz de devre arasında hem de oyunculara belli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı, doğru karşılamalar var. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyon ve geçişler yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık. Rakip de ligin hedefi olmayan, ama sayısal olarak risk alarak önde bazen top bir dönüyor, bir bakıyorsun 5 oyuncu kalmış önde. Bu riskleri alarak kenar ortalar yaptılar. Bu kenar ortalardan bazılarını çok iyi karşıladık. Bazılarını da onlar kötü yaptı. Aslında çok bir tehlike yaşamadık gibiydi ama riskli bir durum oluşuyordu devamlı. Rakip çünkü riskleri almıştı. Futbol oyunu her zaman her an doğruyu yapman gerektiren bir oyundur. Savunma 10 saniye de kalsa, 5 saniye de kalsa rakibi karşılarken doğru yapacaksın. ve son saniyede, son 10 saniyede yediğimiz gol ve maç berabere bitti. Bbardağın dolu tarafı şu, bugün bazı bölümlerde oyun olarak kazandık. Bazı bölümünde oyuncu kazandık. Son dakikanın olması Salı günü öncesi aslında oyun 0-0 başladığında hiçbir avantajının olmadığının mesajıdır. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. 2 senedir lige çok önemli katkı ve renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum'

Salı günü oynayacakları Kayserispor maçına da değinen Avcı, 'Salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesi yarı finalin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlar dolayısıyla geride kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Tedavide olan oyuncular ve mevcuttan buradan çıkanlar ile toparlanma ve diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için Salı günü ligin iyi takımlarından bir tanesiyle yarı finalin ikinci ayağını oynayacağız' dedi.

SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika


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