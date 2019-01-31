Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı

Spor Atiker Konyaspor 6 Eksikle Çalıştı

1 saat önce

Spor Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştıTolga YANIKKONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 5'e 3 ile devam eden antrenmanı 8'e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçay'ın yer almadığı antrenmanda Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Bursaspor, DHA, Atiker Konyaspor, Güncel
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