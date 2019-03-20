Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Atiker Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

37 dakika önce

Spor Atiker Konyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)-Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Atiker Konyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iki gün izin yapan yeşil beyazlılar, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. İdmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra menisküs ameliyatı olan ve tedavilerine başlanan Mücahit Atalay, Fallou Diagne ile takımdan ayrı çalışan Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Para Dolu Zarflar Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Suriye'de Yardım Dağıttı Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Sergen Yalçın PFDK'ya Sevk Edildi Cani Koca, Maaşını Vermeyen İmam Nikahlı Eşini İşkence Yaparak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]