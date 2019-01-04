Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı

Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı

1 saat önce

Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldıUğur Demirok salonda çalıştıOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldı

Uğur Demirok salonda çalıştı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular daha sonra kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Demirok salonda çalıştı. Dün geç saatlerde Antalya'ya gelen Paolo Hurtado ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:34 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi

Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:17:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]