Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado Kampa Katıldı
1 saat önce
Spor Atiker Konyaspor'da Hurtado kampa katıldıUğur Demirok salonda çalıştıOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.
Spor Atiker Konyaspor
'da Hurtado kampa katıldı Uğur Demirok
salonda çalıştı
Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA (DHA
) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarına Antalya Belek
'te devam eden Atiker Konyaspor, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden çalışmada futbolcular daha sonra kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekipte tedavisi devam eden Uğur Demirok salonda çalıştı. Dün geç saatlerde Antalya'ya gelen Paolo Hurtado ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:34 Kaynak: DHA
Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı
Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi