Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

2 dakika önce

Spor Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyorTolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başlarken, antrenman çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:52 Kaynak: DHA

DHA, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Güncel
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