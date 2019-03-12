Spor Atiker Konyaspor'da Rizespor Mesaisi Başladı
47 dakika önce
Spor Atiker Konyaspor'da Rizespor mesaisi başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Spor Atiker Konyaspor
'da Rizespor
mesaisi başladı
Tolga YANIKKONYA, (DHA
)-
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Kayacık
Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş
maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, toplu ve topsuz ısınma hareketleri ile idmana başladı.
İki grupta 4'e 2 oynayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare
, takımdan ayrı çalışan Moryke Fofana ve Fallou Diagne
idmana katılmadı. Antrenmanda altyapı takımı oyuncularından Ali Kale
ve Hüseyin Mert
Uyanıker de yer aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:43 Kaynak: DHA
Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar