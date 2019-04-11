Spor Atiker Konyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdüTolga YANIKKONYA, (DHA)-ATİKER Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:36 Kaynak: DHA
, Sivasspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü
Tolga YANIKKONYA, (DHA
)-
ATİKER Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta oynanan 5'e 3 top çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular şut ve gol çalışması yaptı. Antrenman 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçlar ile tamamlandı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
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