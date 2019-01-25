Son Dakika Haberleri: Spor Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

Spor Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı

2 saat önce

Spor Atiker Konyaspor taktik çalıştıTolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:06 Kaynak: DHA

Antalyaspor, DHA, Atiker Konyaspor, Güncel
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