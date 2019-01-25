Spor Atiker Konyaspor Taktik Çalıştı
2 saat önce
Spor Atiker Konyaspor taktik çalıştıTolga YANIK KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Spor Atiker Konyaspor
taktik çalıştı
Tolga YANIK KONYA (DHA
) - Atiker Konyaspor, Antalyaspor
maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay
takımdan ayrı çalıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:06 Kaynak: DHA
Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündeme Geldi
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı
AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı