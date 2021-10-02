SPOR Atılay Canel: Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün kazanmak güzel - Son Dakika

SPOR Atılay Canel: Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün kazanmak güzel

İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, geçtiğimiz hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün kazanmak güzel. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı boyunca oyunun bütün hakimiyeti bizdeydi. Oyuncularımız istekli ve coşkulu olunca, maçın şekli de çok farklı oluyor. İkinci yarı biraz düşer gibi olduk ama gidişatı istediğimiz gibi tuttuk. Buna rağmen 2 tane net pozisyonumuz var. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedefe doğru her hafta üzerine koyarak ilerleyip, başarmak istiyoruz" dedi.

Canel, sezon sonu hedefleriyle ilgili olarak, "Hedefimiz, lige renk katmak ve Avrupa kupalarına katılmak" diye konuştu.