Spor atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar'ın baba acısı

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın baba acısı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Kocaeli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın vefat eden babaları Fikret Çintimar, Erzurum'da toprağa verildi.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşamını yitiren 7 çocuk babası, 86 yaşındaki Fikret Çintimar için bugün öğle Yunus Emre Mahallesi'ndeki Cemaliye Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Okay Memiş, protokol ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Aşkale ilçesine bağlı Gökçebük köyüne götürülen Fikret Çintimar, burada son yolculuğuna uğurlandı.