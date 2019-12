Spor atletizm federasyonu başkanı fatih çintimar bakanımıza teşekkür ediyoruz - Son Dakika

SPOR Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar Bakanımıza teşekkür ediyoruz

Lisans e-Devlet üzerinden çıkarılacak

2020'de herkes lisansı ile yarışabilecek 15 günlük eğitim ile antrenör olma devri bitti Ercan ATA- Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, sicil lisans ile ilgili yapılan değişikliklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi. TAF Başkanı Fatih Çintimar, sicil lisans ile ilgili değişiklikleri ve antrenör eğitim sistemini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Çintimar, Sicil lisansla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde yapılan bir çalışmanın neticesinde çok büyük bir adım atılmış oldu. Bunun neticesini daha sonra değil hemen göreceğiz çünkü Türkiye Atletizim Federasyonu olarak şu an 31-32 bin civarında lisanslı sporcumuz gözüküyor ama nereden baksanız sadece 150 bin kişi İstanbul maratonda koşuyor. Bunların aslında lisansının çıkarılması gerekiyor dedi. LİSANS E-DEVLET ÜZERİNDEN ÇIKARILACAK Başkan Çintimar, lisans çıkarmak için daha önce birçok prosedür olduğunu vurgulayarak, Lisans çıkarmak için bundan önce heyet raporu alacaktınız birsürü prosedür tamamlayacaksınız, il müdürlüğüne gideceksiniz bir sürü iş yapmış olacaktınız. Şimdi e-Devlet üzerinden bu alınabilecek. Federasyon olarak biz de şu an çalışmalarını yapıyoruz. Kendi sistemimizden de daha rahat nasıl lisans çıkarabilmek için bir sistem yapıp sporcularımıza duyuracağız. İnsanlara hizmet ediyorsunuz ama hizmet ettiğiniz kitlenin bir kaydı yoktu. Bizim 150'ye yakın yol yarışımız var. Türkiye genelinde bunların hepsinde ortalama 2-3bin insanın koştuğunu düşünürseniz 300 bine yakın bir hareket sağlamış oluyorsunuz. Ama karşılığında lisans çıkaramıyordunuz. Dolayısıyla bizim ne kadar insana hizmet ettiğimizi, ne kadar insana ulaştığımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı da daha net olarak görmüş olacak ifadelerini kullandı. 2020'DE HERKES LİSANSI İLE YARIŞABİLECEK Spor camiası için önemli adımlar atıldığını belirten Çintimar, Biz çocuk atletizmi yapıyoruz ve bir faaliyete 2 bin kişi katılıyor ama lisansı yok. Yarışmalara baktığımızda 300 bin kişiye hitap ediyoruz ama lisansa baktığımızda 30 bine düşüyor. Ama insanlar sağlık raporuyla da özel taahhütname ile de yaşayabiliyor. Ama artık bunlarla yarışamayacaklar herkes 2020'de lisansı ile yarışacak. Ses çıkartmak hem daha kolay hem de gelişmiş bir toplumun gelişmiş teknolojiyle birlikte kendini her yerden alabileceği bir pozisyona geldi. Bunun için Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu teşekkür ediyoruz. Hem bizim için hem bütün federasyonların hem de spor camiası için önemli bir adımdı, bunun çıkmış olmasına mutluyuz diye konuştu. 15 GÜNLÜK EĞİTİM İLE ANTRENÖR OLMA DEVRİ BİTTİ Başkan Fatih Çintimar, antrenörlük sistemin değiştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü Antrenör eğitimlerini sadece günübirlik kurslarla değil gençlik Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesi ile ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) birlikte şu anki çalışma içerisinde bir arada yürütülüyor. Antrenörlük eğitimlerinin spor liselerinden spor fakültelerinden başlayarak yukarıya doğru gelmesi, bizim artık 15 günlük kurslarla antrenör olma devrinin bitip gerçek anlamda atletizim antrenörü, judo, güreş her neyse branşı onun antrenörlerinin oluşabilmesi için geç ve Spor Bakanımızın başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde üniversitelerimizin beden eğitim bölümleri de buna göre kendilerine bir yol çizerek üniversitelerde branşlaşacak bir çalışmanın oraya doğru gittiğini biliyorum.