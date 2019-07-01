Son Dakika Haberleri: SPOR Attıkları gollerle engelli Kübra'ya büyük sevinç yaşattılar
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SPOR Attıkları gollerle engelli Kübra'ya büyük sevinç yaşattılar

7 dakika önce

Attıkları gollerle engelli Kübra'ya büyük sevinç yaşattılarÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta oynanan amatör maçta futbolcular, atılan her gol sonrası sevinçlerini saha kenarından mücadeleyi izleyen bedensel engelli Kübra Katılmış (12) ile paylaştı.

Attıkları gollerle engelli Kübra'ya büyük sevinç yaşattılar
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta oynanan amatör maçta futbolcular, atılan her gol sonrası sevinçlerini saha kenarından mücadeleyi izleyen bedensel engelli Kübra Katılmış (12) ile paylaştı. Kübra, futbolcuların bu davranışı ile büyük mutluluk yaşadı.
U19 Ligi'nde mücadele eden Amatör Spor Vefa ile Bertizspor, Batıpark Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Futbolu çok seven Kübra Katılmış, öğretmen babası Ayhan Katılmış ile birlikte maçı izledi. Mücadele, Amatör Spor Vefa'nın 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Atılan her gol sonrası futbolcuların sevinçlerini Kübra Katılmış ile paylaşmaları maça damga vurdu. Gollerin ardından, tüm oyuncular, saha kenarında maçı izleyen Kübra'ya koşarak 'çak' yaptı. Futbolcuların bu hareketine maçın hakemi hakemi Hacı Ahmet Toy da katıldı.
HAYATININ EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİ
Futbolcuların jesti karşısında Kübra Katılmış büyük sevinç yaşadı. Etrafına gülücükler saçan Kübra, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, futbolcuların bu hareketi tribünlerdeki taraftarlardan da büyük alkış aldı.
SPOR Attıkları gollerle engelli Kübra'ya büyük sevinç yaşattılar
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
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