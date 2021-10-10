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SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası

10.10.2021 14:10

Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonasıİlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- Romanya'da 2-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon olan milli takımın kadrosunda yer alan Fatma Maraşlı (17), yeni hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA)- Romanya'da 2-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon olan milli takımın kadrosunda yer alan Fatma Maraşlı (17), yeni hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

Okçuluk kariyerinde daha önce 2 Avrupa Kupası ve 1 Dünya Şampiyonası'na katılan Fatma Maraşlı, pandemi döneminde babasının yaptığı hedef tahtasıyla oturduğu binanın toplantı salonunda çalışarak milli takım kadrosunda yer aldı. Maraşlı'nın da yer aldığı Milliler, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sıradaki hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu ifade eden Fatma Maraşlı, "Kayseri spor Okçuluk Kulübü sporcusuyum. Milli sporcuyum. Bu sene çok güzel bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezon için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Burada çok güzel imkana sahibiz. Antrenörümüzün desteği ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Ailemin desteği ile birçok spor branşını deneyimliyordum. En son okçuluk ile tanıştım. Okçuluk sporunun bana farklı duygular hissettirdiğini fark ettim. İlk ok atarken ki heyecanım hala devam ediyor" diye konuştu.

"RAKİPLERİME KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADIM"

Pandemi dönemindeki çalışma şartlarına değinen Maraşlı, "Pandemi nedeniyle tesisler kapanmıştı. Evde kuvvet antrenmanları yapmaya başladık. Antrenörümüzün fikriyle herkes kendi imkanlarıyla hedef tahtası yaptı. Antrenörümüz de malzemelerimizi bize teslim etti. Evde çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışma yapıp antrenörümüze video gönderiyorduk, o gerekli analizleri yapıyordu. Pandemiye rağmen antrenman yapabilmek bana çok şey kattı. Rakiplerime karşı üstünlük sağladım. Pandemi döneminde çalışmalarımızı oturduğumuz binanın toplantı salonunda yaptım. Babamın benim için tatami minderlerinden yaptığı bir hedef tahtası vardı. Orada kısa mesafeden antrenman yapıyordum. Normalde uzun mesafeden çalışıyoruz ama kısa mesafe çalışmaları da etkili oldu" ifadelerini kullandı.

SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası
SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası

Şampiyon, Okçuluk, Romanya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Avrupa Kupası kazanan Fatma'nın yeni hedefi Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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