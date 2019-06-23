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SPOR Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

1 saat önce

SPOR Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndüİbrahim YILDIZ İSTANBUL (DHA) - 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

SPOR Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
İbrahim YILDIZ İSTANBUL (DHA) - 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.
Kafileyi taşıyan uçak, Estonya'nın başkenti Tallinn'den kalkarak saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Avrupa şampiyonu millileri, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yetkilileri ile teknik heyet ve oyuncuların yakınları çiçeklerle karşıladı.
Takım kaptanı Arslan Ekşi ile Metin Toy, bu zaferden dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
SPOR Avrupa şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
İstanbul, voleybol, Güncel
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