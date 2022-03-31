SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi - Son Dakika
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SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi

31.03.2022 20:23

SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdiErcan ATA / BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) ' Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan, 'İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum.

SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi

Ercan ATA/ BUDAPEŞTE (Macaristan), (DHA) ' Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan, 'İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri inandım kendime. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa Şampiyonu oldum ve bugün de büyüklerde bunu başardım' dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, son üç Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ve bir tanesinde altın madalya kazanan Bulgar Miglena Selishka ile final maçına çıktı. Evin, rakibini tuşla yenerek Macaristan'da altın madalyaya ulaştı. Evin böylece, erkeklerde Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'ten sonra altın madalya kazanan üçüncü sporcu oldu.

Kariyerinde büyükler kategorisinde ilk kez finale çıkıp bunu altın madalya ile taçlandıran Evin Demirhan Yavuz, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı. Evin yaptığı açıklamada, 'Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri inandım kendime. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa Şampiyonu oldum ve bugün de büyüklerde bunu başardım. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim' diye konuştu.

SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi
SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi
SPOR Avrupa Şampiyonu Evin Demirhan: İstiklal Marşımızı dinlettirmek hayalimdi

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Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa şampiyonu oldu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalya kazandı. Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

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Kaynak: DHA

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