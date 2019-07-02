SPOR Avrupa üçüncüsü sporcuya Afyon'da coşkulu karşılama

Avrupa üçüncüsü sporcuya Afyon'da coşkulu karşılamaSatılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)- POLONYA'da düzenlenen U15 Küçük Yıldız Kadınlar Güreş Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Eda Nur Ersoy (14) memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde coşkuyla karşılandı.Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde eski Belediye Başkanı Murat Öner'in çalışmalarıyla kurulan spor kulübünde spor hayatına başlayan Eda Nur Ersoy, antrenörü Yakup Yağcı yönetiminde gösterdiği gelişmelerle üst üste Türkiye derecesi elde etti. Ersoy, mayıs ayında Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen Küçük Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Elde ettiği dereceyle milli takıma çağrılan ve Niğde'de yapılan kampta yoğun bir çalışma temposu içine giren Eda Nur Ersoy, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir mücadele sergileyerek, Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası sonrası Afyonkarahisar'a oradan da Taşoluk beldesine dönen Eda Nur Ersoy'a belde girişinde kasaba halkı coşkulu bir karşılama töreni hazırladı. Belde girişinden köy içerisine kadar araçlarla konvoy halinde götürülen Ersoy, araç içerisinde zaman zaman dışarı çıkarak Türk bayrağı açtı. Motosikletli grubun da eşlik ettiği konvoy belde meydanına kadar devam etti. Burada Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış tarafından karşılanan güreşçi Ersoy, elinde bulunan Türk bayrağını Başkan Çalış'a takdim etti.Eda Nur Ersoy'un üçüncülüğünü kutlayan vatandaşlar zaman zaman sporcuyu havaya kaldırarak sevgi gösterisinde bulundu. Ersoy, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Meydanda toplanan vatandaşlar zaman zaman 'Taşoluk seninle gurur duyuyor' diye slogan attı.Antrenörü Yakup Yağcı, Küçük Yıldız Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin 1 altın, 1 bronz madalya aldığını söyledi. Yağcı, Bronz madalyamızı 33 kiloda Taşoluk Belediye Spor Kulübü sporcumuz Eda Nur Ersoy aldı. Tabii ki talihsizliklerimiz oldu. Final yapmasını, şampiyon olmasını isterdik. Fakat bazı talihsizlikler olduğu için yapamadı. Bu da güzel, bu da bir başlangıç Avrupa yolunda. İnşallah bu madalyalar hep gelecek. Şampiyon olarak bayrağımız her zaman dalgalanacak dedi.