Son Dakika Haberleri: Spor avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü
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Spor avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü

1 saat önce

SPOR Avrupa üçüncüsü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yurda döndüİbrahim YILDIZ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

SPOR Avrupa üçüncüsü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yurda döndü

İbrahim YILDIZ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Polonya'da düzenlenen organizasyonu üçüncülük maçında Almanya'yı mağlup ederek üçüncü sırada noktalayan milliler, İstanbul'a geldi. Saat 18.45'te İstanbul Havalimanı'na ayak basan millileri federasyon yetkilileri ve sporcu yakınları karşıladı.

Spor avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü

basketbol, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
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