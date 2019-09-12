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Spor ay-yıldızlı judocular avrupa şampiyonası'na salihli'de hazırlanıyor

8 dakika önce

SPOR Ay-yıldızlı judocular Avrupa Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyorVIDEO YOKEmre SAÇLI SALİHLİ, (DHA) -Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Salihli kampında sürdürüyor.

SPOR Ay-yıldızlı judocular Avrupa Şampiyonası'na Salihli'de hazırlanıyor

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Emre SAÇLI SALİHLİ, (DHA) -

Türkiye İşitme Engelliler Kadın ve Erkek Judo A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Salihli kampında sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Belçika'da 10-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi ise şampiyonluk.

İşitme Engelliler Judo Milli Takım Antrenörü Osman Gökçül, Şampiyonaya 9 erkek 4 kadın olmak üzere 13 sporcu ile hazırlanıyoruz. İnşallah Belçika'dan hem takım halinde hem de ferdi olarak bir çok madalyayı ülkemize getireceğimize inanıyorum. Rus ve Ukraynalı oldukça zorlu rakiplerle mücadele edeceğiz. Ancak bu şampiyonadan önemli başarılarla döneceğiz şeklinde konuştu.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli judocu Erkan Esenboğa ise, gözlerini Avrupa Şampiyonası'na çevirdiklerini belirterek, Şimdi hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Milli Takım olarak buradan madalyalarla döneceğimize ve bayrağımızı dalgalandıracağımıza yürekten inanıyorum dedi.

Dünya ikinciliği bulunan ay-yıldızlı sporculardan Zehra Özbey de, Amacımız Avrupa Şampiyonası'ndan da derecelerle dönenmek. Milli Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başta ailem olmak üzere Türk halkının dualarını bekliyoruz diye konuştu.

Dünya Şampiyonu Abdullah Sevinç ise, bayrağımızı göndere çekeceklerini belirtti.

Spor ay-yıldızlı judocular avrupa şampiyonası'na salihli'de hazırlanıyor

Salihli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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