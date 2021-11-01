AYDIN'IN SULTANLARI NORVEÇ'TE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR - Son Dakika

Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden "Aydin'in Sultanlari" 32'li Finaller'de Norveç'te tur ariyor. 2-3 Kasim'da Tromso takimiyla Tromsohallen Salonu'nda karsilasacak olan Aydin Büyüksehir Belediyespor'da morallerin yüksek oldugunu söyleyen Basantrenör Alper Hamurcu, turu geçmeye hazir olduklarini belirtti. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu ise tur için takima sonuna kadar güvendiklerini ifade etti.

Aydin'i ve Türkiye'yi Avrupa sahnesinde temsil etmekten dolayi çok mutlu olduklarini söyleyen Basantrenör Hamurcu "Ilk maçimiz olmasi sebebiyle tabii ki bizim için hem önemli hem de zor olacagini düsündügümüz maçlardan bir tanesi. Elimizde kisitli bilgi ve veri oluyor. Bu sekilde olmasi da oynayacagimiz maçi daha da güç bir hale sokuyor. Ancak bunlara ragmen sahada en iyi mücadeleyi verip bu turu geçecegimize güvenimiz tam" ifadelerini kullandi.

Anna'nin sakatlanmasiyla ligde sikintili bir süreç yasadiklarini hatirlatan Hamurcu "Sikintili süreci son iki maçta göstermis oldugumuz performansla her ne kadar atlatmis görünsek de süreci pozitife çevirmek, özgüvenimizi yeniden kazanmak için daha çok galibiyete ve daha iyi voleybol oyununa ihtiyacimiz oldugu bir gerçek. Oynayacagimiz iki maçta da alacagimiz galibiyet ve iyi voleybol bu ihtiyacimizi giderecek ve süreci bizim açimizdan pozitife çevirecektir" seklinde konustu.