Spor aykut kocaman: bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor aykut kocaman: bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek - Son Dakika

Spor aykut kocaman: bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek

6 saat önce

SPOR Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek"Sabırsızlık biraz fazla"İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman,...

SPOR Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek

"Sabırsızlık biraz fazla"

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/ KONYA, (DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, hakem kararlarını eleştirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kocaman, her iki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğunu, maçın ilk yarım saatinde topun rakipte olmasının kendilerinin tercihi olduğunu ve golün olduğu dakikaya kadar oyunun son derece doğru gittiğini söyledi. Hakemleri eleştiren ve Erdon Dacı'nin pozisyonuna değinen Kocaman, "Erdon Daci'nın pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya kalabileceği bir durum var. Ofsayt var mı, yok mu belli değil. Bırak atak devam etsin. Niye işgüzarlık yapıyor orada bunu anlamak mümkün değil. Belki beraberlik sağlanacak ve maçın bütün gidişatını değiştirebilecek pozisyon" diye konuştu.

"SABIRSIZLIK BİRAZ FAZLA"

Galatasaray maçının kendilerinin için bir sıçrama maçı olarak göründüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bugün temel problem, bu sene, geçen sezon ve evvelki sezon, bizim buradan ayrıldığımız dönemdeki Konyaspor, bütün olarak söylüyorum sadece takım olarak söylemiyorum, Konyaspor'un kuvvetli dinamiklerinde biraz ayrışma var, sıkıntı var gözüküyor. Temel problem bununla başlıyor. Bunu şikayet olarak değil, tespit olarak söylüyorum. Taraftarın büyük bölümünü artık takımla ilgili düşüncelerimde olumsuzluk biraz daha ağır basıyor. Çok kolay tepki gelmeye başlıyor. Oyuncu için büyük itici güç olan taraftardan yoksun olmasına neden oluyor. Hoşnutsuzluk, onun yarattığı sabırsızlık biraz fazla" ifadelerini kullandı.

"BİZİM TARAFIMIZDA SIKINTILAR OLDUĞU GERÇEK"

Transfer konusuna da değinen Kocaman, takımın borç stokunu azaltacak, oyuncu bütçesini normalleştirip, yaş ortalamasını biraz daha düşürmeye yönelik çalışma yapıldığını ve olması gerekenin de bu olduğunu söyledi. Kulübün borçlar sebebiyle duvara çarptığını belirten Kocaman, "Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek. Diğer taraftan kulübü düşünmesi gerekenlerin bu konudaki davranış biçimleriyle paralel olduğumuz söylenebilir gibi gözükmüyor" dedi.

Spor aykut kocaman: bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek

Aykut Kocaman, Galatasaray, Konyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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