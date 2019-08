SPOR Aykut Kocaman Yapacağımız takviyelerle her türlü yarışın içerisinde olacağız

SPOR Aykut Kocaman Yapacağımız takviyelerle her türlü yarışın içerisinde olacağızTolga YANIKKONYA, ( DHA )-KONYASPOR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yapılacak 1-2 takviye ile birlikte ligde bu sezon üst sıralar adına her türlü yarışın içerisinde olacaklarını söyledi. Konyaspor , yeni sezon hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Marin Anicic'de katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 top oyunu ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamlandı. Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak çalıştı.Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, 'Maçların sonuçları iyi geçtiği zaman genellikle kamplarda iyi geçmiş diye düşünülüyor. Maç sonuçları iyi olmadığı zaman da kamp dönemleriyle ilgili olumsuz düşünceler de olabiliyor. İşin bir tarafı böyle. İfade etmek istediğim amacımıza uygun bir kamp dönemi geçirdiğimiz. Aslında ikinci kamp dönemi için yurt dışındaki ülkeleri seçmenin iki nedeni oluyor. Geçmişten gelen bir neden diye düşünüyorum. Hem yabancı takımlarla, uluslararası nitelikte maç oynama şansını veriyor. Aynı zamanda da gittiğimiz ülkeler ortalama sıcaklık seviyesi yazın bu aylarında bizim ülkemizden nispeten biraz daha futbol antrenmanı ve maç yapmaya uygun diye düşünüldüğü için bu tip seçimler yapılıyor. Fakat bu sefer hava durumu adına böyle olmadığını söyleyebilirim. En azından ikinci bölüm için. Kampın birinci bölümünde güzel maçlar oynadık. Özellikle 3 tane Hollanda takımıyla oynadık. Kendi oyununa hakim olmaya çalışan takımlardı bunlar. Kafamdaki şeyde buydu zaten. Nispeten bu takımlara karşı oyunun kontrolünü ele almadaki becerimizi test etme, görme ve geliştirme şansını verecekti. Bu anlamda gol probleminin dışında istediklerimizi yaptık. Ama onun da bence anlatılabilir bir nedeni vardı. Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic sonradan kampa katıldılar. Henüz yüzde 50-60 ile oynuyorlar. Riad Bajic'i son iki üç maçta risk almamak için oynatmadık. Dizinde ufak bir sakatlığı vardı. Dolayısıyla skor yapacak oyuncularının olmaması biraz da golsüzlüğü getirdi. Ama oyunun genel gidişatıyla ilgili beklentilerime uygun olduğunu ve beklentilerimi de karşıladığını söyleyebilirim. Tabi bunları birkaç hafta içindeki oyunlarla beraber göreceğiz' dedi.LİGDE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZBütün takımların istediği gibi lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Aykut Kocaman, Cumartesi günü dost ve kardeş kulüp Eskişehirspor ile dışarıda lig öncesi son ciddi maçımızı oynayacağız ve nerede olduğumuzu görme imkanını bulacağız. Güzel bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Arkasından da pazar günü MKE Ankaragücü ile sahamızda oynayacağımız sezonun ilk maçını bekleyeceğiz. Temel amacımız bütün takımlarda olduğu gibi lige iyi bir başlangıç yapabilmeyi sağlayabilmek? diye konuştu.BİR TANE SKORER OYUNCUYA İHTİYACIM VARBir tane skor bir oyuncuya ihtiyaçları olduklarını belirten Aykut Kocaman, Şu anda net bir şekilde ikinci forvet ya da kenar oyuncu ihtiyacımız gözüküyor. Zaten ana yerlerde burasıydı. Yani birkaç oyuncuyla son ana kadar giden temaslar var. Herhalde bir kaç gün içinde de sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Bir tane skorer bir oyuncuya daha ihtiyacımız var takımda. Onu da temin edersek sonraki adımımız en azından bir süre için takımı tekrar gözlemle, eksik yerleri tespit etme ve ondan sonra da gidermeye çalışmak olabilir. Şu anda hem sayısal olarak hem nicelik olarak hem de saha içinde kalitemizi de artıracak bir tane daha oyuncuya ihtiyacımız var? ifadelerini kullandı.HER TÜRLÜ YARIŞIN İÇERİSİNDE OLACAĞIZHer türlü yarışın içerisinde olacaklarını da belirten Kocaman, Sahaya başlama ihtimali olan kadromuzda en azından benim gözlemlediğim kadarıyla geçen yıldan aktardıklarımız ve bir takım bilgilere bakarak çok büyük bir problem gözükmüyor. Tabi bu takviyeyi de yaparsak. Bunu söylemem lazım. Çünkü şu andaki temelde sanki takımı şekillendirecek ve bir adım daha ileriye çevirecek oyuncular arkadaki oyuncularımızın tecrübe ve kaliteleri olacak gibi gözüküyor. Yani kazanacakları tecrübeyle beraber yaratacakları katkı olarak gözüküyor. Onları gözlemlemek lazım. Başlayacak kadroyla ilgili bir problem gözükmüyor. Şunu da eklemek gerekiyor. Bu sene ki grup sanki daha uyumlu gözüküyor. Birbirini yukarı çıkaran, kollektif bilinci biraz daha yüksek gözüküyor ki en büyük kazanç bu olacak bizim için. Bireyselliğin ötesine grup dinamizmini yaratacak bir grup gibi gözüyor. Her türlü yarışın içerisinde yer alacağımızı varsayıyorum? şeklinde konuştu.