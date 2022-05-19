SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu

19.05.2022 22:38

Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olduİSTANBUL, (DHA) - Milli boksör Ayşe Çağırır, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova'yı...

Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA) - Milli boksör Ayşe Çağırır, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova'yı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçında Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile karşı karşıya geldi. İlk raundu 5-0 kaybeden milli boksör, ikinci raundu 3-2 kazandı. Çağırır, üçüncü rauntu da 5-0 kazandı ve rakibini 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Ayşe Çağırır için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

" İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarihi başarılara imza atıyor. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden Milli boksörümüz Ayşe Çağırır, dünya şampiyonluğuna ulaşarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Ayşe Çağırır'ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, şampiyonada madalya mücadelesi veren bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu
SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu
SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu
SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu

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Kaynak: DHA

Türkiye, Milli, Boks, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika


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