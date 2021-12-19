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SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından

19.12.2021 11:25

Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardındanMontella: Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruzKorkmaz: Mağlubiyetin sorumlusu benimEngin ANAK / ALANYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından

Montella: Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz

Korkmaz: Mağlubiyetin sorumlusu benim

Engin ANAK/ ALANYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Zorlu bir deplasman maçından puan aldık. Çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Çünkü çok zorlu bir deplasmanda üç puanla geri dönüyoruz ve tabii ki de oyunun geneline baktığımızda maçı biraz daha erken bitirebilirdik, biraz daha üstümüzde olan takıma karşı istediğimiz galibiyeti aldık. Şunun da altını çizmek istiyorum gerçekten takım son dakikada da herhangi bir şuta izin vermedi bu yüzden çok mutluyum" dedi.

BÜLENT KORKMAZ: İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK

İstedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Geçen haftaki oyun ve skor ile bu haftaki oyun ve skor biri tepede biri dipteydi. Açıkçası bu beni çok üzdü. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Tabii ki mağlubiyetin sorumlusu benim ama böyle olmamalıydı. Artık önümüzdeki maçımıza konsantrasyonumuzu artıracağız ve oraya odaklanacağız" diye konuştu.

"BU OYUNCULARIN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Korkmaz, "Açıkçası Borja'nınki hücum olarak, savunmadan hücumlara çıkışlarda, bek hücumlarda bizim için çok önemli bir oyuncuydu. O daha 4 hafta olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü oradan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Emre bu takım için çok önemli oyunculardan biri. Pas dağılımında ve hücuma çıkışlarda bizi çok rahatlatıyor o da 2-3 hafta olmayacak. Bu iki oyuncu bu takımın önemli parçalarından. Tabii bu oyuncuların eksikliğini hissediyoruz açık ve net söylemek gerekirse. Ama elimizden geldiği kadar bu oyuncularla bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz ki bunuda bugün hissettik" ifadelerini kullandı.

SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, oyunlar, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor ? Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika


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