Spor aytemiz alanyaspor - antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Spor aytemiz alanyaspor - antalyaspor maçının ardından

6 saat önce

Antalyaspor maçının ardındanEngin ANAK / ALANYA(Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor maçının ardından

Engin ANAK/ ALANYA(Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 15'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi. Bulut, "Bugün Antalyaspor'dan 3 puan almak istedik ama saha şartları buna izin vermedi. Çünkü zeminin ağır olduğunu herkes gördü. İstediğimiz oyunu ve hücum opsiyonlarımızı sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Buna zemin biraz engel oldu. Baktığımızda eski İngiliz futbolu gibi oldu; 'kick and wash' (vur ve yıka), uzun at, düşen toplara yaklaş, şut. Biraz oraya döndü ama maalesef bunu yapmak zorundaydık. Değişiklikleri yaptık, pozisyonlara da girdik, yeterince pozisyonumuz vardı. Maçın ilk başlarında ve ikinci yarıda da vardı. Junior Fernandes'in bir pozisyonu vardı, defansın ayağına çarparak kalenin üzerinden dışarı çıkan bir top, Papis Cisse'nin bir şutu var, ilk yarıda bir iki pozisyonumuz var. Zaten böyle bir maçta ya duran toplardan ya uzun mesafeden atacağınız şutlardan, düşen ikinci topları kazanıp şut olarak pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunları bizim futbolcularımız bugün denedi ama maalesef golü bulamadık. İki takım da bir puanla ayrılmış oldu" dedi.

ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü StjepanTomas ise konuşmasına futbolcularına teşekkür ederek başladı. Tomas, "Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. 90 dakika bu hava şartlarında çok iyi mücadele ettiler. Böyle bir mücadeleyle 1 puanı hak ettiler. Biz farklı bir kadro hazırlamıştık ama bu hava şartlarını gördükten sonra değişikliğe mecbur kaldık. Sonra uzun oyuncuları kadroya aldık ve 90 dakika iyi mücadele ederek 1 puan kazandık. Bana göre hak ettik" diye konuştu.

Spor aytemiz alanyaspor - antalyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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