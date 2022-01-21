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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

21.01.2022 11:18

Atakaş Hatayspor maçının ardındanMateos: Çok çok mutluyuzErdoğan: Büyük bir hayal kırıklığıEngin ANAK / ALANYA(Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Felipe Sanches Mateos...

Atakaş Hatayspor maçının ardından

Mateos: Çok çok mutluyuz

Erdoğan: Büyük bir hayal kırıklığı

Engin ANAK/ ALANYA(Antalya), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Felipe Sanches Mateos ve Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Dört gün önce kendi evimizde muazzam bir futbol, muazzam bir geri dönüş Galatasaray'a karşı. O maçta galibiyeti nasıl mutlu yaşıyorsak bugün de tam tersi, çok büyük bir üzüntü ve büyük bir hayal kırıklığı. Sorumlusu benim. Ders çıkaracağız. Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Haklı bir skor ve galibiyet aldı teşekkür ederim' dedi.

MATEOS: ÇOK ÇOK MUTLUYUZ

Maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanches Mateos ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Mateos, 'Bazen oynadığınız maçlarda sonuç negatif olur ama o maçla alakalı kazanımlarınız pozitiftir. Biz iki haftadır iyi işler yaptık diye düşünüyorum. Geçen hafta oyunumuz da iyiydi. İlk 30 dakikada iyi bir futbol oynamıştık. Maçın sonundaki röportajda bu 30 dakikadaki oyunumuzu maçın geneline yaymamız gerektiğini söylemiştik. Bugünkü maç belki kusursuz değildi, ama arkadaşlarımızın geçen haftadaki 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bu maçta 90 dakikaya yaymaları bizi mutlu etti. Çok çok mutluyuz. İstediğimiz takım düzenine ve dinamiğine uzak olmadığımızı düşünüyorum. Elbette maç programı yoğun ve vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlarla konsantre bir şekilde çalışmaya devam edip, istediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız' diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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