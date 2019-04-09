Son Dakika Haberleri: Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı

1 saat önce

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor hazırlığıEngin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor hazırlığı

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 28'inci haftada deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı saat 17.00'de başladı. İdmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı 3'lü turnuva ile tamamladı.

Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:54 Kaynak: DHA
Antalya, Yeni Malatyaspor, Evkur, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Öykü'ye Donör Bulunamadı! Yarı Uyumlu Anneden İlik Nakli Yapılacak 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 22:35:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]