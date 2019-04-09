Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlığı
1 saat önce
Spor Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor hazırlığıEngin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:54 Kaynak: DHA
Spor Aytemiz Alanyaspor
'da Evkur Yeni Malatyaspor
hazırlığı
Engin ANAK ALANYA (Antalya
) (DHA
) - Aytemiz Alanyaspor bu hafta deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Bursaspor
'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 28'inci haftada deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan
Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı saat 17.00'de başladı. İdmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet
katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve koordineli ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı 3'lü turnuva ile tamamladı.
Turuncu yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.
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