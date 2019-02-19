Son Dakika Haberleri: Spor Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları

17 dakika önce

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa hazırlıklarıEngin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bugün yaptığı tek idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Bölünen sahada ayak tenisi ile sonlanan idmana adalesinde hafif sakatlığı bulunan Fernandes ve Ozan ile sakatlığı devam eden Obi katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımla antrenmanlara çıkmayan Mbilla, bugün fizyoterapist eşliğinde idmanına çıktı. Turuncu yeşilli takım yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa çalışmalarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:33 Kaynak: DHA

DHA, Antalya, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi Trabzonsporlu Novak Sakatlanarak İdmanı Bıraktı

Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]