Spor aytemiz alanyaspor'da malatyaspor hazırlığı - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor'da Malatyaspor hazırlığı

Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA)-

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde haftanın ikinci antrenmanını yapan Alanyaspor, ısınma çalışmalarının ardından çift kale maç ve taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı. İdmana Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlanan Baiano dışında tüm futbolcular katıldı.

EROL BULUT İYİ BAŞLADIK

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Erol Bulut, takımın ikinci yarıda yoğun bir maç temposu olduğunu söyledi. Bulut, İlk yarı bittikten sonra kısa 5-6 günlük bir izin yaptık. Ondan sonra ikinci yarı için Antalya'da kamp dönemine başladık. Orada futbolcularım sağ olsun iyi şekilde geri geldiler, kilo almadan, yağ oranları istediğimiz düzeyde geri geldiler. İlk yarıyı galibiyetle kapatmıştık yine ikinci yarıya galibiyetle devam etmek istiyorduk. Nitekim o şekilde oldu, iyi başladık. Kayseri galibiyeti ondan sonra kupada devam ettik. Kupada da aldığımız galibiyet ve atladığımız tur bize iyi moral verdi. Ligde Kasımpaşa'yı zor olsa da iyi bir oyunla kalemizde fazla pozisyon görmeden maçı 2-1 kazandık. Yolumuza ilk yarıda başladığımız gibi, bitirdiğimiz gibi yine galibiyetle başladık, devam ediyoruz. İnşallah bunu daha böyle devam ettirmek istiyoruz dedi.

TRANSFERİ KAPADIK

Ara transfer dönemini de değerlendiren Bulut, Transferde zaten çok bir şey yapmadık. Üç arkadaşımızı aramıza kattık. Bir Emircan bir de Mustafa Pektemek olsun. Bir de kaleci Cenk aramıza katıldı. Ayrılanlar da oldu. O yüzden eksik olduğumuz yerlere transfer yapmaya çalıştık, bunu da yerlilerle yaptık. Transferi bu şekilde kapatmış olduk diye konuştu.

HEDEF 3 PUAN

Alanyaspor'un ikinci yarıdaki hedeflerini açıklayan Erol Bulut, şöyle dedi Futbolda hiç belli olmuyor. Biz inşallah geriye kalan maçları da kazanıp, sezon sonuna kadar galip gelmek isteriz. Futbolda isteyeceksiniz, çalışacaksınız ondan sonra hafta sonu geldiğinde bunu uygulamaya dökeceksiniz. Biz şu an ikinci yarıda iki galibiyet aldık. Kayseri ve Kasımpaşa. İnşallah Malatyaspor'u da burada en iyi şekilde ağırlayıp galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz.

TARAFTARA ÇAĞRI

Yeni Malatyaspor maçının tüm gelirlerinin Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağının sorulması üzerine Bulut, Taraftarımız buradaki her maça geliyor, 5-6 bin taraftarımız oluyor. İnşallah bu maçta stadın tamamı Dolar çünkü iyi bir iş için toplanacak para. Sonuçta kardeşlerimiz orada vefat etti. Allah'tan onlara rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onun için toplanacak bir para. O yüzden stadın tamamının dolması isteğimiz. Biz de ekip olarak, futbolcular olarak bir şeyler toparlayıp yardımcı olmaya çalışacağız cevabını verdi.