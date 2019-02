Spor Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa maçının ardından

Spor Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa maçının ardındanEngin ANAK ALANYA-ANTALYA,( DHA ) - Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısından karşılaşmayı değerlendirdi.Maçı kazandıkları için mutlu oldukları aktaran Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın , Bu zamanda 3 puan almak bizim için çok değerli. Gerçekten çok zor bir lig ortamı var. Herkes çok çaba ve mücadele sarf ediyor. Biz de aynı şekilde mücadele ve çaba sarf ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımın çabası ve isteklerinden dolayı mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. Oyuna gelince ilk yarı çok dengeli geçti. Erken bir gol bulduk. Pozisyonlarımız var. 2 ya da 3 golü bulabilirdik ilk yarıda ama 10 kişi kalınca oyun ikinci yarıda tek taraflı oynandı. Maç tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Kolay değil bu seviyelerde oynamak, her takım için zor. Kasımpaşa bunun zorluklarını yaşadı. Ama bana göre iyi ve güçlü bir takım, sıkıntı yaşayabilirler ama Mustafa hoca en kısa sürede çözecektir çünkü çok tecrübeli bir isim. Bize gelince kazandığımız için mutluyuz ligde orta pozisyonları yakaladık. Çok zor bir ikinci yarı oluyor iyi çalışıyor ve iyi antrenmanlar yapıyoruz. Herkes bu zorlukların farkında ama son dönemde takım olma yolunda çok ciddi mesafe kat etiğimizi düşünüyorum dedi.ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZOR BİR DEPLASMAN MAÇIMIZ VARAlanyaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Yalçın, Artık Alanyaspor iyi bir takım olmaya, o görüntüyü de dışarıya vermeye başladı. Oyunu izlerken her şey beraber yapabilen pas yüzdesi yüksek, pozitif oyun oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan, gelen izleyiciye zevk vermeye çalışan bir takım görüntüsü vermeye çalışıyoruz ki son haftalarda başarılı oluyoruz. Bu yüzden de çok mutluyuz. Bu kadar mücadele veriyoruz ve mücadeleyi sahada görmek oyuncuların ekstra performansı bizi mutlu ediyor. Bugün için mutluyuz ama önümüzdeki haftalara bakacağız. Önümüzdeki hafta zor bir deplasman maçımız var diye konuştu.BAZI KARARLARI ALMAK MECBURİYETİNDEYİMMaçın ardından bazı kararlar almak zorunda olduğunu belirten Mustafa Denizli , Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemize ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim. Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır, yani bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz. Dönünce bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek ifadelerini kullandı.(FOTOĞRAFLI)