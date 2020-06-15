SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü

SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndüBurcu MUTLU / ALANYA-ANTALYA,(DHA) - Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs nedeniyle liglere verilen uzun aranın ardından cumartesi günü oynadığı Medipol Başakşehir maçıyla sahalara döndü.

SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü

Burcu MUTLU/ ALANYA-ANTALYA,(DHA) - Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs nedeniyle liglere verilen uzun aranın ardından cumartesi günü oynadığı Medipol Başakşehir maçıyla sahalara döndü. Lige mağlubiyetle başlayan Akdeniz temsilcisi, bu maçın hemen ardından Alanya'ya dönerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı yarı final ikinci maçı için hazırlıklarına başladı.

Koronavirüs salgını sonrasında Süper Lig, yaklaşık 3 aylık aranın ardından start aldı. Ligde kalan 8 haftaya Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor, yüzünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Turuncu-lacivertliler, 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak yarı final rövanş karşılaşması için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Türkiye Kupası'nda ilk kez yarı finale kadar yükselen Alanyaspor, bu sezon yine kendi tarihinde bir ilki başararak kupayı almak istiyor.

İLKLERİN SEZONUNDA HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Kulüp tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez bu sezon finale bu kadar yaklaşan Alanyaspor, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Erol Bulut yönetimindeki turuncu yeşilliler, ligdeki aldıkları şansız sonucu geride bırakarak perşembe günü evinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı yarı final ikinci maçına odaklandı. İlk maçta deplasmandan 1-0'lık skor avantajıyla dönen Alanyapor, evinde de rakibini yenerek finale yükselmek ve kupayı almak istiyor.

FİNALE 1 KALDI

Kupaya 4'üncü Tur'dan giren Alanyaspor, ilk rakibi İnegölspor'u 3-0'lık skorla rahat geçti. Daha sonra 5'inci Tur'da Adanaspor'u 5-1 ve 7-1'lık farklı sonuçlarla kupanın dışına iten turuncu-yeşilliler, son 16 turunda Kasımpaşa'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Alanyaspor, rövanş maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasmanda golü kuralıyla turu geçen taraf oldu. Çeyrek final ilk maçında sahasında Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Akdeniz ekibi, deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyete karşın yarı finale yükselen taraf oldu. Antalya derbisinin yaşandığı yarı finalde, deplasmanda oynanan ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor'u Junior Fernandes'in golüyle geçen Alanyaspor, 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak rövanş maçını da alarak adını finale yazdırmak istiyor.

KUPA GOLCÜLERİ BAKASETAS VE BAMMOU

Aytemiz Alanyaspor bu sezon kupada rakip fileleri toplam 24 kez havalandırırken, kalesinde sadece 9 gol gördü. Turuncu-yeşilli ekibin kupa maçlarındaki en golcü isimleri ise 4'er gol kaydeden Tasos Bakasetas ve Yacine Bammou ikilisi oldu. Bu iki isim ayrıca 1'er kez de asist yaptı. Onları 3'er gol ve 1'er asistle Junior Fernandes, Djalma Campos ve Onur Bulut takip ederken, Georgios Tzavellas 2, Papiss Cisse, Welinton de Souza ve Umut Güneş 1'er golle takımına katkı sağladı.

SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Alanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü - Son Dakika

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